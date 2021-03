Naučit se opět naslouchat. Anna Kvíčalová se zabývá dějinami zvuku i zvukovým znečištěním

Jaký to má přesně efekt na přírodu nebo lidské zdraví, zatím nevíme, po dlouhé době jsme však měli příležitost reflektovat úroveň hluku, se kterou se jinak denně setkáváme a neuvědomujeme si to.

Ochrana zvukového, obrazového a chuťového dědictví představuje v zásadě stejný problém jako ochrana historických budov nebo městských panoramat. Do jaké míry jsou takové konzervační snahy rozumné, není triviální otázka. To, že jsou nějaké zvuky spojovány s identitou místa nebo jako ve francouzském případě národa, není nic nového. O „akustickém dědictví“ přesto není obvyklé mluvit, a současné pokusy tohle téma nějakým způsobem reflektovat tak považuji spíše za sympatické.

Problém je, že na rozdíl od oblastí tmavé oblohy by takové území muselo být prosto lidské přítomnosti, která je sama zdrojem hluku. Takže je možná lepší mluvit o oblastech klidu. A pak samozřejmě záleží na tom, co jako hluk, tedy nežádoucí nebo nepříjemný zvuk, definujeme. V Česku je několik málo míst, typicky třeba lokality, ve kterých v Krkonošském národním parku hnízdí tetřívek, kde je zdrojem potenciálně škodlivého hluku téměř jakýkoli pohyb člověka. Na většině míst ovšem lidská přítomnost v přírodě nemusí představovat z akustického hlediska problém, pokud se chováme uměřeně a ohleduplně. Větší potíž představují sekundární projevy turismu: hluk dopravních prostředků, služby, které jsou s lokálním i dálkovým cestováním spojené.

Prvním krokem ke kultivaci akustického prostředí je naučit se vědomě vnímat zvuky svého okolí. Sluch, podobně jako jiné smysly, je selektivní – soustředíme se na zvukové signály, které jsou pro nás v daném okamžiku důležité, na to, co nám někdo říká, nebo na zvuk blížící se tramvaje, když chceme přejít ulici. I vinou smyslového přehlcení se při pohybu ve městě často uzavíráme ve vlastním světě a odpojujeme se od akustického okolí. Daleko spíše dokážeme popsat, co jsme po cestě do práce viděli, než jaké zvuky jsme zaslechli.