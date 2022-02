Na stavbě socialismu. Sloupek Bianky Bellové o románu Honzlová

Honzlová je jedinou členkou sboru, která z kádrových důvodů nemohla vyjet na Západ. Zároveň je dostatečně poučená, jak to v profízlovaném kolektivu chodí – kdo s kým drží, kdo s kým spí, kdo má zrovna navrch, kdo na koho donáší. Co říkat a co rozhodně neříkat, před kým, na co a na koho si je třeba dát pozor a jak všechny tyto znalosti a bezpečnostní pojistky hodné práce rozvědky zapracovat do tkaniva každodenní existence.