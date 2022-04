Milí Jiří. Vzpomínka Jiřího Davida na Jiřího Ševčíka

Tak tedy, milý Jiří, díky za mnohé, za ty úžasné roky, kdy jste se s Janou poprvé propojili na neoficiálních Konfrontacích s naší nastupující generací výtvarníků. Bylo to pro nás, studenty vysokých škol, kteří tyto výstavy od půle osmdesátých let po sklepích a dvorech pořádali, nečekané a o to více motivující.

Díky za ony chvíle v našich často názorově ostře polemických, přesto pokaždé empaticky stmelených diskusích. Díky za setkávání při vzniku dnes legendární, byť již zaniklé privátní galerie MXM – magického místa, křižovatky současného umění, kde se v devadesátých letech prolnulo mnoho zásadních umělců.

Díky za to, jak se vám vedlo, aspoň po určitý čas, „vyvážet“ výrazné umělecké osobnosti za hranice, a to ne někam za roh pařížských, hamburských a vídeňských „holičů“, ale do respektovaných uměleckých center těchto měst. Nikomu jinému se to pak bohužel už tak nedařilo, a to ani institucím, které to mají v popisu práce. Díky ale i za podstatné formování AVU po roce 1989.

Jiří, nejde se nezmínit, že s vašimi názory na vývoj našeho umění, ovlivněnými postmoderními východisky, mnozí často tvrdě nesouhlasili. Nikdo z nás není prorokem, a i omyly se počítají. Pravda také ale je, že vám oběma někdy mechanicky, stereotypně přisuzovali věci, za které jste nemohli. Ano, chyběl tu vůči vám stejně erudovaný, stejně silný a stejně nebojácný protihlas. To však jistě nebyla vaše chyba. Už příliš dlouho u nás postrádáme podobné osobnosti a místo toho se dosazují na stěžejní místa nevýrazné bytosti, zbyteční „pracovníci kultury“.

Jiří David Foto: Milan Malíček, Právo

Takže Jiří, stálo to za to a mělo to i přes veškerou marnost svůj smysl! Patříš už dějinám, přestože se s oblibou ideologicky mažou, manipulují a někdy i kradou.

Jsem si jistý, že by ses vůči této mé poslední poznámce o svém neoddiskutovatelném vřazení se do paměti našeho umění vehementně ohradil, že by ses mi vysmál, stejně jako mému přesvědčení, že tu za pár let jistě vznikne Cena Jany a Jiřího Ševčíkových.

Jiří Ševčík zemřel 2. dubna ve svých dvaaosmdesáti letech.