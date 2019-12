Kulturní zážitky roku 2019 vybírají: Přibáň, Veselý, Švec, Šanda, Wagnerová, Karous a David

Jiří Přibáň

právní filosof

Antony Gormley měl v londýnské Královské akademii výstavu, v níž se prolínaly retrospektivní artefakty se současnými instalacemi a sochami vytvořenými přímo pro tuto příležitost. Málokdy se divákovi stane, aby mohl vstoupit do díla a pociťoval vlastní mysl i duši tím víc, čím víc si uvědomuje svou tělesnou schránku, její křehkost a časovou ohraničenost. Gormley studuje lidské stopy v tomto světě, aby vytvářel umění věčnosti. Nejpatrnější to bylo v posledním sálu, zalitém vodou, kde se na hladině zrcadlil neoklasicistní interiér, zatímco dno prozařovaly odstíny okrové země a vzduch byl nasycen prapůvodními živly. Sevřela mě tu svatokrádežná touha vzít zapálenou svíčku a jako v Tarkovského Nostalgii se vydat ke dveřím na druhém konci místnosti, otevřít je a vstoupit do jiných prostorů, jejichž možnost se v umělcově díle otevírá.

--------------------

Karel Veselý

spisovatel, hudební publicista

Výstava Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění, která letos od června do října obsadila pražský dům U Kamenného zvonu, mě překvapila svou precizností i obsáhlostí. Kurátorka Jitka Hlaváčková připravila skvělého průvodce po dějinách experimentální hudby u nás i ve světě. Partitury, instrumenty, akustické objekty, instalace, projekce, hlavně ale pokusy a omyly – výstava sloužila jako úvod do fascinujícího vesmíru přemýšlení o hudbě, které se chce vyvázat z omezujících pravidel a otevřít dveře do úplně nové dimenze. Experimentální hudba umí být někdy suchopárná, zatížená koncepty a kontexty, tady však připomínala spíše báječnou hru s nevídanými možnostmi, jak přistupovat ke zvuku jako uměleckému objektu.

--------------------

Štefan Švec

publicista, kritik

Nejvíc mě letos okouzlil nápad dobýt město pomocí pěti obřích hudebních těles. Skutečně se to stalo. Na výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy, která cinkala, škrábala, skřípala a zněla v domě U Kamenného zvonu, kurátoři shromáždili desítky pokusů spojit výtvarné a akční umění s hudbou a zvukem vůbec. Výstava podrobně popsala i dvanáctihodinovou akční skladbu Invaze na hlavní město Bonn, kterou zrealizoval 4. září 1971 slovenský skladatel Ladislav Kupkovič. Pět velkých orchestrů, z nich dva vojenské, obklíčilo tehdejší západoněmecké hlavní město z pěti stran, proniklo do něj a dle bojového plánu postupovalo ulicemi a svádělo hudební bitvy na náměstích. Podobně okouzlující musela být i interpretace Händelovy Vodní hudby, kterou roku 1970 zrealizovali Milan Adamčiak s Robertem Cyprichem. Odehrála se na kryté plovárně a orchestr i s nástroji hrál částečně pod hladinou.

--------------------

Michal Šanda

spisovatel

Michael Rittstein Foto: Jan Šída, Právo

Na podzim jsem byl pozván do Madridu na knižní veletrh Liber. Ve trojici madridských muzeí Prado, Reina Sofía a Thyssen-Bornemisza, vzdálených od sebe pár desítek metrů, jsou dějiny světového umění jako na dlani. Uvědomil jsem si tam, co jsem doposud jen matně tušil, a sice že to podstatné bylo řečeno už ve středověku. Ve středověkých obrazech je všechno na příští staletí dopředu předjaté. Následně už šlo jenom o rozmělňování, až na prach. Zrnka prachu nestvůrně zvětšená do nadreálných rozměrů nebo zmnožená jako warholovské Campbellovy tomatové polévky. Nicméně neopovrhuji současnými matlaly docela, výstava Michaela Rittsteina Ve vlnách v Jízdárně Pražského hradu je opulentní a rozhodně stojí za zhlédnutí. Čas je do 5. ledna.

--------------------

Alena Wagnerová

spisovatelka

Nejsilnějším zážitkem pro mne v tomto roce byly dvě výstavy: jedna se konala v Praze a druhá v Lipsku. Na první pohled spolu neměly nic společného, ale v podstatě v nich šlo o totéž – o člověku upíranou svobodu a svéprávnost, o právo mluvit vlastním hlasem. Vlastním hlasem byl také název první z výstav – v Náprstkově muzeu. Ještě do 5. ledna se tam rekapituluje téměř dvě stě let úsilí českých žen o rovné postavení ve společnosti. A nejsilnější moment expozice? U každé z průkopnic můžete slyšet citát, v němž líčí svůj boj o větší prostor k životu. Jako by s námi stály na stráži, abychom se snad nevrátili tam, odkud dnes zaznívají všechny ty piťhoviny. O právo na vlastní hlas šlo také na lipské výstavě Point of No Return: od umění jinotaje, osvobození se od ideologických dogmat pádem berlínské zdi – ke casinokapitalismu.

--------------------

Pavel Karous

sochař

Nicole Eisenmanová: Procession (2019), z Whitney Biennial Foto: Pavel Karous

Zážitkem pro mě byla newyorská výstava Whitney Biennial, což je v USA jedna z nejsledovanějších kulturních událostí. Bienále mapuje už od roku 1932 vývoj nejnovějšího amerického výtvarného umění a významně spoluurčuje, co je v západním světě aktuální. Letošní ročník byl velkolepý – i rozporuplný. Díla zde byla bez výjimky politicky angažovaná, ale zároveň si akce vysloužila přezdívku bienále slzného plynu. Viceprezident správní rady Whitney Museum totiž zároveň vlastní firmu, jež vyrábí slzný plyn a policejní a vojenskou výzbroj. Plyn od této firmy se často používá proti imigrantům a demonstrantům. Rozpor mezi produkcí emancipační kultury a výrobou nástrojů šikany je myslím pro Ameriku typický. Poté, co se to umělci dozvěděli, odmítli, aby byla jejich díla vystavena; muzeum jim pak raději vyhovělo a problematického člena správní rady odvolalo. Doufám, že i my začneme takto úspěšně řešit napojení galerií na neetické podnikání – viz kauzy Runták či Pudil.

--------------------

Jiří David

vizuální umělec