Když uslyšíš v Cejlu řev. Sloupek Michala Šandy o knize Krvavý Bronx

Mimochodem v Brnoxu měl také prsty on, a on dal Kateřině Tučkové tip na téma žítkovských bohyní i na poválečné vyhnání Gerty Schnirch – Kateřina už „jenom“ sedla k notebooku a sepsala to.

Pro Krvavý Bronx spojilo síly šestnáct kmenových spisovatelů hostovských (bez Egona) a druhoměstských (přesto prvotřídních). Z hlediska autorského rukopisu je to ovšem každý pes jiná ves. Jaká propast zeje mezi čtivou Alenou Mornštajnovou a třeba takovým divousem Václavem Kahudou. Bohužel musím konstatovat, že i přesto vznikla kniha, kterou není za co strhat, a tak jí chtě nechtě dávám pomyslných * * * * *.

(Devět vyšetřovanců otráveno.) Dne 3. t. m. přišla ženština po selsku ustrojená do budovy zemského soudu na Cejlu v Brně a odevzdala dle pořádku domácího dozorci velkou bábovku, jistému vyšetřovanci z Vranova určenou a hojně cukrem posypanou, která, byvši rozříznuta a prohledána, zdali v ní není nějaká korespondence aneb nějaký nástroj a t. p. ukryt, vyšetřovanci odevzána byla. Tentýž jedl sám z ní a rozdal také několik kusů mezi spoluvyšetřovance své. Brzy však na to dostavilo se u všech 9 inkvisitů silné vrhnutí a kolika. Povolaní lékaři pp. dr. Boner a ranhojič Krejčí shledali ze symptomů otrávení a nemeškali přiměřených prostředků co protijed nemocným předepsati. Jeden z nich onemocněl velmi těžce a prý také již zemřel, kdežto prý druzí vyvázli již z každého nebezpečenství. Prozkoumáním bábovky postaveno na jisto, že netoliko těsto, povidla a mák, nýbrž i cukr, jímž, jak nahoře praveno, bábovka silně posypána byla, smíšeny byly s otruchem. Aby travička vypátrána byla, zavedeno vše v míře co nejrozsáhlejší.