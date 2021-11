Když tomu nerozumím, je zle. Pošetilci, šarlatáni a buřiči podle Rogera Scrutona

Na tom by nebylo nic zvláštního, filosofie druhé poloviny 20. století se skutečně vyznačuje obratem k jazyku jako místu dění smyslu i preferovanému bojišti moci. V tom je Scrutonova kritika klasická a legitimní. Co už překračuje tyto hranice, je výklad obratu k jazyku jako přechodu k orwellovskému newspeaku, tedy ideologicky motivovanému nástroji k ovládání lidí. Orwellova novořeč z románu 1984 je ve Scrutonově pojetí jazyk komunistických politruků, kteří rozmazávají význam slov, aby mohli snadněji ovládat lidi.

Povážlivě rychle, jednoduše a předvídatelně se Scruton uchyluje k odsudku nelogičností a paradoxů, které jsou přitom centrem tvůrčího souboje s jazykem a pojmy filosofické tradice. Příliš snadná je zde zkratka ke slovům žvást, blábolení, nic. A není to jen nedostatkem empatie a ideologickými předsudky, nýbrž i nepochopením toho, co to ti lidé vlastně dělají.

Úctyhodný anglický bard jako by nechápal, že myšlení, které on tak radostně ponižuje, se pokouší myslet základy určování pravidel hry, a že tudíž nemůže mluvit tradičním jazykem pragmatického účelu, jež Scruton považuje za limitu každé filosofie.

Scruton nakonec uznává erudici Badioua, spisovatelský talent Sartra, esejistický vhled a bravuru Foucaulta či vzdělanost Žižeka. Neodpouští jim však údajnou nenávist vůči řádu, který chtějí bourat a který je podle Scrutona přirozený, a také to, že je jejich kritická „alternativa“ vždy negativní: nenabízejí nic pozitivního, na čem by se dalo stavět. Scruton do hry vrací starou otázku, jak může z ničeho, prezentovaného tímto myšlením, vzniknout něco, v čem by se dalo žít. Právě v této námitce absence pozitivity lze vidět nejsilnější gesto Scrutonovy kritiky, která se ovšem dostává do podivného paradoxu: námitka chybějícího plánu je oprávněná i podle řady levicových myslitelů, jakýkoli náznak pozitivity je ale Scrutonem ihned usvědčen coby destruktivní marxistické sociální inženýrství.