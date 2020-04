Esej Pavla Barši: Něco jako třetí světová válka? Pandemie koronaviru urychluje odchod minulé epochy

Také virové hrozbě se někteří v posledních týdnech snažili dát politickou konotaci. Martin C. Putna napsal v den výročí okupace Tibetu na Twitter, že „i tehdy přišlo zlo z Číny“, a Donald Trump a Miroslav Kalousek začali používat termín „čínský virus“ (a připomněli tak starším Čechům „amerického brouka“ z padesátých let).

Na rozdíl od úspěchu spojení „islámský teror“, které se může opřít o korelaci některých teroristických činů posledních let s náboženskou identitou jejich vykonavatelů, je však šance na podobnou politizaci koronaviru daleko menší. Přišel sice z Číny, po světě však cestuje svobodně a bez čínské kontroly, nehledě na to, že se Čína nyní – po odeznění první vlny nákazy, na jejímž počátku přispěla svým zapíráním k jejímu rozšíření – staví v rámci boje proti viru do role globálního lídra.