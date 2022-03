Dobrý člověk ještě žije. Štěpán Kučera nad knihou Rutgera Bregmana

Ve shodě s Rousseauem i řadou moderních autorů, a v polemice s jinými moderními autory (například psychologem Stevenem Pinkerem) Bregman popisuje naše prehistorické lovecko-sběračské období, zahrnující přes devadesát procent existence druhu homo sapiens, jako čas vesměs spokojeného, mírumilovného rovnostářství, a to včetně rovnosti genderové.

U lidí se vše pokazilo zemědělskou revolucí, vznikem ohrad, zdí, měst, monoteistických náboženství, autoritářských vládců a jejich vojsk. Teprve v posledních staletích, v důsledku osvícenství, rozvoje vědy, kapitalismu, demokracie, právního státu a byrokracie, se situace mění – blahobyt roste a míra násilí klesá (dodejme ovšem, že nejrychleji ze všeho roste devastace planety). Pro Bregmana je to důkaz, že navzdory Rousseaovu pesimismu nemusí civilizace nutně znamenat zlo a že změna je možná.

V souladu se současnými vědeckými poznatky vede Rutger Bregman polemiku s řadou vlivných starších knih či teorií podporujících představu lidské zkaženosti. Velký prostor dostává například psycholog Philip Zimbardo a jeho slavný Stanfordský vězeňský experiment z roku 1971, který měl prokázat, jak snadno se účastníci pokusu vžijí do rolí krutých dozorců čili jak obyčejní lidé pod tlakem určité sociální situace dělají zlé věci. Bregman, který původně patřil k Zimbardovým obdivovatelům, nyní dokládá, proč se Zimbardův opus magnum blíží víc experimentálnímu divadlu než vědeckému pokusu (dle svědectví někdejších účastníků i archivních záznamů měli být „dozorci“ instruováni, jak se mají k „vězňům“ chovat).

Bregman navíc opomíjí tu část Zimbardovy práce, v níž by s ním zřejmě našel alespoň částečnou shodu – psychologovo angažmá v soudním procesu s americkými vojáky, kteří mučili vězně v irácké věznici Abú Ghrajb (Zimbardo nepopíral vinu dozorců, tvrdil ovšem, že hlavním viníkem je systém, který vznik nezdravé situace umožnil), anebo Zimbardovy projekty snažící se v lidech podporovat dobro.

Pro smírnou interpretaci můžeme zase sáhnout po knize Roberta M. Sapolskyho. „Jsou-li dokonale normální lidé nuceni přizpůsobit se a poslouchat, podlehne a dělá odporné věci daleko vyšší procento z nich, než by většina předpovídala,“ uvádí Sapolsky v Chování v kapitole věnované psychologickým experimentům Zimbarda či Stanleyho Milgrama. „Nicméně vždycky existují lidé, kteří nepodlehnou.“

„Proč dobří lidé dělají špatné věci?“ ptá se tedy Rutger Bregman. Dokládá, že lidé mají přirozený odpor k zabíjení jiných lidí; cituje studie o válečných konfliktech, z nichž plyne, že při bitvě většina vojáků střílí do vzduchu nebo raději nestřílí vůbec; líčí společný zpěv koled mezi nepřátelskými zákopy v první světové válce; zmiňuje genocidu ve Rwandě, do níž se oproti všeobecnému mínění zapojila pouze výrazná menšina obyvatel; píše, že lidé se nejčastěji chovají špatně z pohnutek, které považují za dobré – ať už v důsledku propagandy, anebo protože bojují za své blízké; zmiňuje také „získanou sociopatii“ vůdců a „paradox moci“, kdy přátelským lidem stoupne jejich vlivné postavení do hlavy, takže přestanou být přátelští; a konečně zdůrazňuje též škodlivý vliv zpravodajství, jež ve jménu tzv. zpravodajských hodnot zdůrazňuje negativní události a vyvolává v nás pocit, že žijeme na prahu apokalypsy.