Cvičení v empatii. Sloupek Zbyňka Vlasáka o dokumentu Síla

Protagonista nám tu vůbec postupně dává spoustu důvodů k pohoršení: ukazuje se jako nespolehlivý a nevěrný partner, který neumí přiznat chybu, jako v zásadě nepřítomný otec své malé dcery, jako stalker, který pronásleduje expřítelkyni, a dokonce si na to, aby dokázal, že se svým novým přítelem „není šťastná", najme soukromého detektiva (což je natolik neuvěřitelná epizoda, že pokud by Sílu točil takový Vít Klusák, myslel bych si, že Filu za detektivem poslal on, aby dodal filmu grády). Do toho Kamil sjíždí Tinder a zve si domů ve velkém anonymní milenky, a i na předávání ceny Genderman, kterou obdržel za veřejnou podporu feminismu.

si domlouvá rande (aspoň to tak působí).