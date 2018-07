Štefan Švec, SALON, Právo

Jsem rád, že v čele české církve stojí tak zásadový muž. My všichni, které útoky na Krista urážejí, oceníme tvrdší postup státu k rouhačům. Proto bych rád otce kardinála upozornil na další případy:

Časopis Vice v roce 2015 tvrdil, že Ježíš byl gay. Samozvaný básník James Kirkup popsal v textu Láska, která se odvážila říci své jméno Ježíše, který souloží se svými žáky, s Pilátem a s římským setníkem. V knize Poslední pokušení Krista, později dokonce zfimované, nechává jakýsi Kazantzakis Ježíše spát s prostitutkou a následně z něj dělá bigamistu. Ve vědeckofantastické knize Ejhle člověk popisuje Michael Moorcock Ježíše jako hrbatého dementa, jehož dějinnou roli musí sehrát cestovatel z budoucnosti. Ray Bradbury píše v povídce Poutník o Kristovi jako o podvodném ufonovi. Fotograf Andres Serrano nechává Ukřižovaného plavat v moči, fotografka Elisabeth Ohlson Wallinová ho zobrazila jako transvestitu, sochař Timothy Schmalz jako bezdomovce a malíř Ronald Harrison dokonce jako černocha. V takzvaných evangeliích Ježíš páchá výtržnosti (Matouš 21:12–13), neekologicky ničí stromy (Marek 11:12–25), týrá a zabíjí zvířata (Matouš 8:28–32) a plive do očí slepým lidem (Marek 8:23). Na YouTube existuje video Jesus is the Devil.

Věřím, že se český primas postará o to, aby podobná „díla“ neměla nadále v kultuře místo. Zároveň jsem přesvědčen, že se bude stejně srdnatě bít za jiná náboženství a hlasitě protestovat proti tomu, když někdo označí kupříkladu Mohameda za kozomrda, teroristu či pedofila nebo o něm napíše rouhačskou knihu jako jakýsi Rushdie. Horlit jen proti urážení vlastní víry by přece bylo nekonzistentní a pokrytecké.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vzhledem k tomu, že křesťané nikdy pod znamením kříže neznásilňovali a nezabíjeli muslimky, natož během války v Bosně, odkud je režisér Frljić (tedy kromě řady případů v hotelu Vilina Vlas či ve vesnici Foča), nemá jistě nikdo právo dělat na nějaké takové znásilňování ježíšovské metafory. Bylo by to stejně nesmyslné jako spojovat islám třeba s vraždami ze cti či římskokatolickou církev se zneužíváním chlapců.

Dominik Duka, člen kazatelského řádu dominikánů, je proslulý jak precizně vystavěnými kázáními, která dávají dokonalý smysl, tak výběrem kvalitních spolupracovníků. Proto je dobře, že se ohledně své žaloby spojil s právníkem Ronaldem Němcem, jenž se měl už jako student vyznamenat tím, že zavolal policii na kolegu, který mu ukradl jídlo z ledničky na koleji. S takovou podporou je možné spustit revoluci v našem příliš širokém pojetí svobody slova. Stejně jako džihádistické teroristické útoky, jejichž trapný nedostatek u nás musel nahradit odvážný cholerický stařík tím, že naházel stromy na koleje, i žaloby pro urážku víry a ideologie prostě potřebujeme. A protože radikální muslimové ani feministky s nimi ne a ne přijít, opět se našel zachránce. Díky, pane kardinále.