Někdy na přelomu tisíciletí jsem ještě jako student historie začal bádat v archívu ministerstva vnitra, kde byla uložená dokumentace StB. Tehdy byla řada lidí nespokojena s badatelskými službami a podmínkami, které tam panovaly. Když jsem tam přišel poprvé a řekl, že bych se chtěl zabývat srazy mládeže u Lennonovy zdi, vzali mě dozadu, nabídli mi kávu a přemlouvali mě, jestli bych raději nechtěl dělat něco z padesátých let, že osmdesátá léta jsou ještě příliš živá a že jim zákony neumožňují dát mi úplnou dokumentaci, že by ji museli začerňovat. Bylo to celé bizarní. Takže jsem chápal volání po změně.

Zmíněný zákon inicioval po polském a slovenském vzoru tehdejší místopředseda Senátu za ODS Jiří Liška. Důležitou roli při formulování jeho legislativní předlohy měl pozdější první ředitel ÚSTR Pavel Žáček, kterého jsem znal z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde jsme tehdy působili. Oslovil mne, jestli bych nepomohl jako někdo, kdo má zkušenosti s tím, jak to funguje v Polsku.

Tu iniciativu jsem vnímal jako demokratizační krok, který umožní lepší a svobodnější přístup k archívním dokumentům z období komunistického režimu. Celou diskusi usnadnil také nový liberalizační archívní zákon.

Dokumentace KSČ se s problémy, ale přece jen otevřela již v roce 1999. U dokumentů Státní bezpečnosti to bylo složitější. První zákon, který se týkal přímo svazků, vznikl sice už v roce 1996, ale byl postaven nešťastně. Přístup ke svazkům měly pouze oběti. A kdo byl oběť, se určovalo podle registrů StB. Vnímal jsem to jako takové lustrace naruby. Do toho se objevil požadavek, že by se k těm dokumentům měli mít možnost navíc dostat jen odborníci, tedy historici. Ale ani to mi nepřišlo vzhledem k tehdejšímu stavu historické obce jako dobrý návrh. Zastával jsem názor, že k nim má mít přístup každý badatel, preferoval jsem občanský princip.

Druhým důvodem, proč jsem tu iniciativu uvítal, byla neschopnost části akademické obce otevírat historická témata širší veřejnosti. Ústav pro soudobé dějiny tehdy produkoval velké množství odborných výstupů, kupříkladu skvělou a rozsáhlou edici k roku 1968. Zaměřoval se ale hlavně na období pražského jara a konec komunistického režimu. Naopak třeba svědectvím politických vězňů z padesátých a šedesátých let se tamní historici téměř nevěnovali.

Máte pocit, že obojí onen zákon vyřešil?

Částečně ano. Především se pod jednu střechu dostala téměř veškerá dokumentace nejen z archívu ministerstva vnitra, ale i z tajných služeb; například dokumenty ke komunistické rozvědce předtím spravovala civilní rozvědka a bylo složité se k nim vůbec probojovat. Se vznikem ABS se zásadně zlepšil badatelský servis a zpřístupnění dokumentů. Konečně byly k dispozici archívní pomůcky a databáze. Důležitou roli hraje v tomto smyslu i digitalizace archiválií.

Dnes málokdo oceňuje, jak moc práce se na začátku udělalo; podmínky při zakládání obou institucí byly často složité a nepříznivou roli hrály i různé osobní konfl ikty v rámci té zakladatelské generace. Museli jsme se vyrovnat také s některými dalšími archívními úkoly, například s poskytováním podkladů pro Národní bezpečnostní úřad a tajné služby. Stále vychází i skvělý časopis Paměť a dějiny, který jsme tehdy založili… Místo věcného posouzení se na tyto výsledky snesla ze strany odpůrců archívu a ústavu převážně ideologicky motivovaná kritika.

Některé vnitřní konflikty souvisely s tím, že se původně jedna navrhovaná instituce rozdělila na dvě relativně samostatné, byť je ABS řízen ÚSTR. To vedlo ke sporům o výklad zákona. Ve všech ostatních postkomunistických zemích se přitom podobné instituce zakládaly primárně kvůli archívním pramenům a snaze povzbudit bádání věnované represivním stránkám totalitních režimů. Jedná se o citlivé dokumenty, politicky zneužitelné, proto bylo cílem vytvořit transparentní instituci, která je bude spravovat pod kontrolou parlamentu.

Není ale zaměření na represivní aparát příliš úzké?

Už od začátku si nikdo z nás spoluzakladatelů nenárokoval, že budeme vyprávět celé dějiny komunistického a nacistického režimu. Věděli jsme, že bychom to nezvládli. Ústav měl být specializovaným pracovištěm pro určité okruhy bádání, podobně jako například Vojenský historický ústav v oblasti vojenských dějin.

Vznik ústavu coby interpretačního komplementu k archívu akceleroval ideové spory kolem historie. Jednou z příčin bylo i to, že jako první byli do Rady ÚSTR navoleni lidé blízcí pravici: Patrik Benda z ODS, dnešní předseda stejné strany Petr Fiala, Michal Stehlík, člověk blízký lidovcům, Ivan Dejmal, navržený Stranou zelených, která tehdy působila v Topolánkově vládě, Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, a její kolega Čestmír Čejka… Aniž bychom chtěli zpochybňovat jejich kompetence, levice v radě svého zástupce neměla.

Podle mě byla ta rada dostatečně pestrá. Později do ní byli dovoleni ještě někdejší lidovecký senátor Jan Zahradníček, syn básníka Jana Zahradníčka, a Petruška Šustrová. Všichni byli zvoleni po dohodě, ze které se sociální demokracie sama vyloučila tím, že svůj původně konstruktivní přístup k zákonu vyměnila za destrukci. Diskuse o formě volby rady, která má zásadní pravomoci, včetně jmenování a odvolávání ředitele, byla složitá. Snahou zákonodárců nakonec bylo, aby její složení bylo co nejpestřejší, aby tam byli lidé nominovaní různými segmenty společnosti. To se mi dodnes zdá jako dobré řešení. Jediné, na čem předkladatelé zákona trvali bez výjimky, byl požadavek, aby se na vedoucích pozicích v ústavu nemohli objevit bývalí členové KSČ, což později posuzoval a nezamítl Ústavní soud. Ve finále tak Senát schvaluje čtyři kandidáty navržené občanskými sdruženími, dva navržené Sněmovnou a jednoho prezidentského kandidáta.

Sociální demokracie původně slíbila, že zákon podpoří, pokud vzniknou dvě různé instituce: ÚSTR a ABS. Což se stalo, ale ona své slovo nedodržela. V roce 2006 do toho totiž vstoupila předvolební kampaň, kde se ÚSTR stal jedním z hlavních témat střetu mezi ČSSD a ODS. Tím pádem přestala být možná věcná diskuse, začalo se politikařit a sociální demokraté nakonec při schvalování zákona odešli ze sálu. Není pravda, že by neměli nabídky podílet se na té první radě, ale oni se pod vlivem Zdeňka Jičínského a dalších jestřábů rozhodli celou instituci raději zničit. Podali tehdy dokonce návrh na zrušení zákona o ÚSTR k Ústavnímu soudu. A když měli při další volbě rady v Senátu většinu, zvolili tam lidi, jejichž cílem bylo podle mě činnost ústavu paralyzovat.

Ano, Petr Fiala je dnes předsedou ODS, ale tehdy byl rektorem Masarykovy univerzity a měl vydaných dvacet odborných publikací. Další člen ODS Patrik Benda měl za sebou dlouholetou činnost v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Michal Stehlík byl děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a měl také dobré badatelské výsledky. Když jejich odborné výstupy srovnáme s těmi Michala Uhla či Lukáše Jelínka, kteří byli v radě posledních pět let, je vidět zásadní rozdíl.

Nevidíte tedy jako člen zakladatelské generace chybu v tom, že se vám už na počátku nepodařilo ve věci ústavu získat politický konsenzus?

Mrzí mě to, ale za svou chybu to nepovažuju, to byl problém politiků a oni za to nesou odpovědnost. My jsme se tehdy snažili vycházet kritikům vstříc, změnil se název ústavu, osamostatnil se archív, rozšířilo se období působnosti na desetiletí předcházející únoru 1948. Pamatuju si, jak jsme tehdy upravovali preambuli zákona na základě kritických připomínek mimo jiné od tehdejších kolegů z Ústavu pro soudobé dějiny.

Co by podle vás mělo být cílem státní paměťové politiky?

Česká republika není státem založeným na hodnotově neutrální ústavě. Píše se v ní o respektu k lidským právům a svobodě slova. Stát má svůj poměr k nedávné minulosti definován také prostřednictvím další legislativy, například v zákoně č. 198/1993 Sb., kde je pojmenována protiprávnost komunistického režimu a řečeno, že stát vyjadřuje úctu všem, kteří se podíleli na odporu proti němu. Stát má vůči obětem represí, na nichž měl sám v minulosti svůj podíl, odpovědnost a dluh, který by nejen ÚSTR měl splácet.

Podrobnější zadání úkolů pro ústav a archív definuje zákon o jejich vzniku. Ústav má provádět kvalitní historický výzkum a být důstojným partnerem pro podobné zahraniční instituce. Důležitá je jeho vzdělávací role. Může rovněž pomoci definovat postavení státu v situaci, kdy se Evropská unie nachází v krizi identity – zprostředkovat Západu zkušenost s fungováním systémů, které likvidovaly parlamentní demokracie.

Jenže ÚSTR je odsouzen být provázán s politikou…

Samotný model kontroly této instituce prostřednictvím parlamentu podle mě není špatný. Problém vidím v jeho zneužívání.

Jak zabránit tomu, aby se ze státní historické politiky nestala práce na politickou objednávku, z níž byl ÚSTR od začátku svými kritiky podezírán?

Předně, lidé, kteří v ÚSTR pracují, by měli splňovat přísná akademická kritéria. Ústav by neměl být vysokou školou a na pozice historiků přijímat, až na velmi talentované výjimky, lidi, kteří nemají doktorát. Vzhledem k počtu historiků dnes působících v ÚSTR bych zároveň očekával rozsáhlejší výstupy. A chtěl bych, aby ho vedli lidé respektovaní v historické obci, kteří za sebou mají ceněné publikace. Není dobře, když oddělení výzkumu vede středoškolák, na tom se asi shodneme. Rovněž by se na místa vedoucích měly vypisovat konkurzy, což se dnes moc neděje.

Obecně nemám obavy ze zneužívání ústavu v případě konkrétních politických kauz. Je podle mě dobře, že se třeba o tom, že byl Andrej Babiš registrovaným spolupracovníkem StB, vede veřejná diskuse. Dokonce si myslím, že by v takové diskusi měl hrát ÚSTR aktivní roli. Mohl přece již dávno uspořádat debatu například o využívání tajných spolupracovníků v podnicích zahraničního obchodu. Nic takového ale neproběhlo. Naopak Radek Schovánek, který proti Babišovi na Slovensku svědčil, byl z ÚSTR v rámci účelové reorganizace propuštěn.

Jsem rád, že je dnes přístup k dokumentům z ABS transparentní. Zneužití tady téměř nepřichází v úvahu. Jako daleko větší problém vnímám, aby ústav nebyl paralyzován, aby se z něj nestala instituce pro pokládání věnců. A to se z pohledu mé pozice předsedy odborů částečně stalo po nástupu osob blízkých sociální demokracii do rady před pěti lety.

Jako jedno z nesmyslných opatření vidím zrušení oddělení vytváření evidencí, které vypisovalo z archívních pramenů data a vytvářelo databáze, které jsou klíčem k vyhledávání v dokumentech. Potíž je v tom, že někteří mladší kolegové ani nechápou, o co tím přišli, nedochází jim složitost archívní matérie a nemají zkušenosti s archívní prací.

ABS má v roce 2030 přejít pod Národní archív. I vy sám mluvíte o publikační produkci ÚSTR s určitou skepsí, byť počet historiků v této instituci ve vámi kritizovaném období narostl. Dokáže si za těch dvanáct let ústav obhájit svůj smysl coby samostatná organizace?

Těžko říct, je to ještě poměrně dlouhá doba. Smysl mít bude, pokud se bude držet původního zadání. Věřím, že nadcházející výměna členů Rady ÚSTR napomůže potřebné reflexi dosavadní činnosti a že tentokrát budou senátoři volit uvážlivěji a vyberou osobnosti, které zaručí, že ústav dostane potřebný svobodný prostor pro svou činnost. Vzhledem k současné politické situaci, nárůstu populismu a nekritických náhledů na minulost je to více než potřebné.

