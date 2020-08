Zemřel Wilford Brimley z filmů Zámotek či Firma

„Wilford Brimley byl muž, kterému jste mohli věřit. Říkal, co si myslel, a myslel si, co říkal,“ popsala ho jeho agentka Lynda Benská. „Měl drsný zevnějšek a něžné srdce,“ dodala.

V televizi se uplatnil v mnoha seriálech jako The Waltons, Kung fu, Our House, How the West Was Won, Seinfeld a Walker, Texas Ranger.