ŽEBŘÍČEK: Thor a Mimoni

Thor (Chris Hemsworth) touží po nalezení vnitřního míru, ale to by nesměl narazit na galaktického zabijáka Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane (Natalie Portman), která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dřív, než bude pozdě.