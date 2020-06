ŽEBŘÍČEK: Teče mu do baráku i do života, u českých diváků ale stále vede

Bourák je letní hudební komedie umístěná do imaginárního města Šlukdorf na severu Čech. Ústřední postavou je věčný frajer v podání Ivana Trojana, který kšeftuje s vraky aut, svou ženu (Kristýna Boková) bere jen jako stálý inventář své domácnosti a chodí trsat rokenrol se svou prosťoučkou milenkou. Jediný, koho tento stav věcí štve, je jeho dospívající dcera (Veronika Marková), která se snaží manželství svých rodičů zachraňovat a vysvětlovat odevzdané matce, že by měla svému Bourákovi trochu přistřihnout křídla...

Druhé místo obsadila německá komedie Příliš dokonalá tajemství, v níž se parta přátel během společné večeře dušuje, že nemají co skrývat, a to ani před svými partnery. A tak položí své telefony na stůl a vše, co na ně přijde, je čteno nahlas přede všemi. Během chvíle je jasné, že každý přece jen nějaké to tajemství střeží. Ustojí to vztahy zúčastněných párů?