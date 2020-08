ŽEBŘÍČEK: Bobule a Havel. Ospalá nálada v kinech pokračuje

Český film 3Bobule stanul na prvním místě žebříčku. Kryštof Hádek a Tereza Ramba v něm prožívají partnerskou krizi a do toho ještě přijíždí kamarád Jirka v podání Lukáše Langmajera a s ním nejeden problém.

Druhé místo a Trollové: Světové turné. V království animovaných Trollů dojde k šokujícímu odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. A to není problém, který by královna Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou.