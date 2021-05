Ve 32 letech zemřel Kevin Clark, muzikant ze slavné komedie Škola rocku

Kevin Clark jel v Chicagu po jedné ráno na kole a dvacetiletý řidič ho srazil autem. Hudebník byl převezen do nemocnice Illinois Masonic Medical Center, kde byl prohlášen za mrtvého. Přesná příčina nehody se šetří.

Clarke začal hrát na bicí ve třech letech a jako mimořádně talentované dítě byl ve dvanácti obsazen do filmu Škola rocku, přestože neměl žádné herecké zkušenosti.

Komedie režiséra Richarda Linklatera vypráví o nadšeném rockerovi Deweym (Jack Black), kterého vyhodí ze skupiny. Dewey neví, co dál, ale podaří se mu vetřít do prestižní školy, aniž by věděl, jak učit, nebo měl jakékoli vzdělání. Děti však nadchne. Sestaví z nich kapelu, aby mohl vyhrát hudební soutěž, zatímco mu na paty šlape upjatá ředitelka a hysteričtí rodiče.