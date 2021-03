Vatikán nepožehná sňatkům gayů, ale investoval do gay filmu Eltona Johna

Na investici upozornily už dříve listy Corriere Della Sera a Financial Times.

Fond, který je částečně financován Vatikánem, měl investovat do filmů asi 4 miliony eur (cca 100 milionů korun), konkrétně na Rocketmana šla čtvrtina. To však neznamená, že o tom papež František věděl, nebo o tom dokonce rozhodoval. Papež se většinou nezabývá praktickými záležitostmi, jako je správa budov nebo finančních účtů, má na to úřednický aparát.