Upírci a vlkochodci. Festival Anifilm chce normální program, žádný online

Anifilm nabízí pohled do aktuální světové i české produkce nehraných filmů všech možných žánrů a výtvarných postupů. Jsou mezi nimi vysoce artistní zašifrovaná díla, prosté dětské příběhy i animované dokumenty.

Myši patří do nebe

Ilze Burkovska Jacobsen nabídne animovaný dokument My Favorite War, ve kterém vzpomíná na své dětství prožité v socialistickém Lotyšsku. Divokým západem se inspiroval film Calamity o Calamity Jane od tvůrce filmu Až na severní pól Rémi Chayé.

Děti by mohlo zaujmout dobrodružství Malého upírka francouzského kreslíře Joanna Sfara nebo film Vlkochodci z irského studia Cartoon Saloon. To se proslavilo třeba titulem Píseň moře. Z české tvorby je tu třeba Barevný sen proslulého tvůrce Jana Baleje a menším divákům je pak určen jeden z nejambicióznějších filmů české animace Myši patří do nebe režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka podle knihy Ivy Procházkové.