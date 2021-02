Trefí se do Oscarů? Američtí kritici favorizují Manka či Zemi nomádů

Mank je snímek Davida Finchera o Hollywoodu 30. let a H. J. Mankiewiczovi, inteligentním alkoholikovi s talentem k jedovatým poznámkám, který píše scénář slavného filmu Občan Kane. Nemainstreamový film v zásadě stojí na hereckém výkonu Garyho Oldmana a na pozoruhodné vizuální stylizaci.

Mezi nominovanými je také Bratrstvo pěti, film režiséra Spika Leeho, který vypráví příběh čtyř černošských amerických veteránů vracejících se do Vietnamu najít tělesné pozůstatky velitele své čety a snad i zakopaný poklad. Dále je zde Chicagský tribunál o protestech v Chicagu v roce 1968 nebo Země nomádů, intimní drama o ženě, která po smrti manžela hledá smysl života. Vyráží napříč Amerikou ve své bílé dodávce a setkává se s podobnými kočovníky.

Mezi dalšími snímky najdeme Nadějnou mladou ženu, News of the World, One Night in Miami, Sound of Metal či Minari a Ma Rainey’s Black Bottom. Většina z nich nikdy nebyla uvedena v českých kinech.

Frances McDormandová je nomádka. Foto: Searchlight Pictures

Na nejlepší herce letos kandidují Ben Affleck (Cesta zpátky), Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Tom Hanks (News of the World), Anthony Hopkins (The Father), Delroy Lindo (Bratrstvo pěti), Gary Oldman (Mank) a Steven Yeun (Minari).

Amanda Seyfriedová a Gary Oldman jako Marion Davisová a Mank. Foto: Netflix

Z hereček byly nominovány Viola Davisová (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Dayová (The United States vs. Billie Holiday), Sidney Flaniganová (Never Rarely Sometimes Always), Vanessa Kirbyová (Střípky ženy), Frances McDormandová (Země nomádů), Carey Mulliganová (Nadějná mladá žena) a Zendaya (Malcolm & Marie).