Tereza Ramba: Amerikánka se mnou prošla všechno

„Tenhle příběh se dá hrát všude, taky proto, že lidi, kteří teď před vámi stojí, jsou v podstatě blázni... Byla situace, že Eliška nemohla chodit, tak jsme to hrály v sedě. Nebo situace, kdy jsem porodila dítě, měla lehkou laktační psychózu, nechtěla jsem od něj odejít. Viktor proto navrhl, že nám postaví takový pultík, abych mohla mezi hraním i kojit...Ten bude za stěnou,“ pokračovala Ramba a dodala: „My s Eliškou jsme obrovské kamarádky, ale na jevišti to někdy skřípe. Já jsem typ herečky, která hraje to, co právě cítí. Eliška je zase ta, co má ráda pořádek, je ráda, když dodržím alespoň něco, co jsme nazkoušely.“