Studentské snímky z FAMU mají šanci získat britskou cenu BAFTA

Do užšího výběru na cenu BAFTA Student Film Award postoupilo 60 kandidátů z 680 filmů z 34 zemí. Výsledky budou známy 9. června.

„Je to hrozně zvláštní a zároveň skvělý pocit, když se film, co vznikal v pár lidech někde ve tmě, najednou takhle dere do světa,“ řekla tvůrkyně filmu Rudé boty Anna Podskalská.