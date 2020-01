Stockholmský syndrom jako osudové drama

Bohužel série mafiánských pokusů zlikvidovat klíčovou svědkyni vnáší do filmu groteskní ráz, a to právě tehdy, kdy se chce hlásit ke slovu napětí. A co hůř, scenárista Miroslav Sovják rozvíjí sérii zpackaných pokusů o vraždu z nelogického východiska. Policie totiž Kláru téměř do poslední chvíle nijak nechrání, což se dostatečně nezdůvodní. Nicméně dvojka nájemných lumpů (Julius Oračko a Ivan Franěk) se režisérovi povedla a ta do jisté míry, byť nevelké, nakonec i odvádí pozornost od toho, že si vypravěč svoji situaci na úkor diváka usnadnil. (Podobný problém měla i Spravedlnost, kriminální minisérie z produkce České televize, kde scenáristé rovněž rozvíjeli zajímavé drama na nelogickém základě. Mimochodem i ve Spravedlnosti hrála Elizaveta Maximová, a velmi pěkně.)