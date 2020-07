Seriál Báječná léta se vrátí, ale s černošskou rodinou

Byl to jeden z nejoblíbenějších seriálů přelomu osmdesátých a devadesátých let. Miliony diváků si dobře pamatují na citlivého chytrého kluka Kevina i úvodní znělku s písní Joea Cockera. Záměr vrátit se ke značce Wonder Years (Báječná léta) schválila televize ABC.