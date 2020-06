Scenárista a režisér Slávek Horák: Fakta nesmějí stát v cestě dobrému příběhu

Hlavní hrdina prochází vývojem z lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let přes disidentská léta sedmdesátá až po vězně a pak vůdčí osobnost revoluce let osmdesátých. Dějiny jsou ale až ve druhém plánu, film chce zachytit život, vztahy a povahy hlavních postav.

Horák o filmu říká, že je to drama, ale je v něm tolik vtipných a absurdních situací, že se často prolíná s komedií. „Vzniká tak kombinace komedie a dramatu neboli dramedy, což je můj nejoblíbenější žánr. Do silného osobního příběhu drama i smích patří, teprve jejich kombinace vykresluje skutečnou radost i bolest života.“

„Všechny postavy byly obsazené a my stále neměli odpověď na otázku, kdo bude hrát Václava Havla," vz.pomíná na horké chvíle před natáčením Horák. „Pak přišel na casting Viktor. Věděli jsme z doslechu, že by měl být Havlovi trochu podobný, ale úplně nám vyrazil dech. Byl to prostě on! Nejen vzhledem, ale především chováním. Charismatickou kombinaci přirozené inteligence, ohleduplné slušnosti a smyslu pro humor, to všechno Viktor má a nemusí to hrát.“