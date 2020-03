Režisérka Lenka Kny: Smích ovlivňuje imunitu

Co technika! Na začátku, když se interiér meteorologické stanice upravoval pro film, museli kluci z výpravy, mimochodem naprosto skvělá slovenská parta, dovléct nahoru lanovkami starou litinovou secesní vanu, v níž se Anička Polívková koupala. Byl to adrenalin.

Ano, bylo to těžké, syrové drama. Pan kameraman Ondříček mi tehdy řekl: natočila jsi skvělý film, ale nepočítej s tím, že to hodně lidí pozná. Já doufala, že možná objede malé festivaly a do kina si na něj zajde aspoň ten, jak se říká, nevětšinový divák. Nestalo se. Film je deset let každým rokem vysílán na televizní platformě, žije na DVD a streamu. Vybrali si ho do soutěže v indické Kalkatě… No a cílem mých komedií nebo romantických filmů je naopak lidi bavit a potěšit, a takhle je beru. Udělat dobrou komedii, je podle mě těžší než natočit drama.