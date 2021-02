RECENZE: Zprávy ze světa čte i vypráví Tom Hanks

Hanksův hrdina kapitán Kidd je veterán občanské války, Od jejího skončení se už pět let živí tím, že jezdí od města k městu a předčítá lidem za pár šestáků zprávy ze starých novin. Kidd ale nejen předčítá, on ty zprávy mnohdy spíše vypráví a přidává k nim vlastní komentář.

Občas na něj doplatí, když se dotkne mocných, ale lidé obecně mají jeho čtení a vyprávění rádi. Na zbohatnutí to není, na uživení ano. Kidd má navíc dobrý důvod nevracet se (zatím) do města, kde při vstupu do armády zanechal ženu.

Jednoho dne zahlédne v lese u oběšeného černého muže nesmírně plachou, bojácnou dívku, která zjevně nerozumí, co jí říká. A protože pod mrtvolou leží na zemi její doklady, zjistí, že jde o „dvojnásobného“ sirotka. Nejdřív přišla násilně o svou biologickou rodinu, žila několik let u Indiánů, ale po vyvraždění vesnice zůstala sama. Jen daleko na druhém konci Texasu by měla mít příbuzné, k nimž ji patrně onen oběšený chtěl odvézt. A protože Kidd je teď jediný, kdo to může udělat, vyrážejí na cestu.