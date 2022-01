RECENZE: Zlato. Zac Efron, jak ho určitě neznáte

Muž číslo dvě (Anthony Hayes) ho tam svou rachotinou veze. A cestou mu postupně odkrývá, co se za slovy náborového letáku skrývá. Neboť není všechno zlato, co se třpytí.

Potíž je v tom, že divák sice neví, jestli se osamělý hrdina svého náhodného druha dočká, ale to je také to jediné, co z hlediska děje drží pozornost. Drží ji docela pevně, ale neděje se prakticky nic. A protože ve zmíněných tématech klimatické změny a lidské chamtivosti film poněkud příliš tlačí na pilu, je jasné, že hrdinové kýženého bohatství dosáhnout nemohou. Nejde tedy o to, co se stane, ale pouze, jak se to stane.