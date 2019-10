RECENZE: Terminátor má své mouchy, ale propadák to není

Terminátora se jen tak nezbavíte. Střelíte ho protitankovou střelou, stejně se zvedne. Natočíte strašný film jako Genisys - stejně udělají další pokračování. To, co by jiné série zabilo, Terminátora jen lehce škrábne. Je tak monstrózním sci-fi kultem, ikonou a pro mnohé i symbolem celých osmdesátých a devadesátých let, že další díl jednoduše musel přijít.