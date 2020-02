RECENZE: Sviňa. Film o kauze Kuciak je oficiálně „fiktivní“

Příběh má svižný rytmus, přesto nejde o přelomové dílo. Scénář nabídne vše, co čekáte, ale nic, co by překvapilo. Místy je až polopatický. Význam filmu dodává jeho aktuálnost, jenže ta je současně i jeho problémem. Chybí odstup od látky a možná i to, že film chce vyprávět hodně věcí současně, nadšení trochu brzdí. Nakonec je tu i fakt, že jsme podobné příběhy mockrát viděli i četli.