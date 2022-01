RECENZE: Šťastný nový rok 2: Dobro došli! Ale kam až?

A protože se pohybujeme výhradně ve společnosti bohatých, poslali je do luxusního hotelu na pobřeží a nešetřili přehlídkou šatů, romantickými pohledy na západy slunce a místním folklórem.

To, co se v dalších sedmdesáti minutách odehrává, je snůška nejapností, napsaných výhradně tak, aby se prezentovaly sponzorské produkty včetně reklamy na nóbl pobyty u moře. Když post ředitelky mezinárodního řetězce hotelů dostane žena, která umí jen slovensky, člověk se ještě napomene, aby nebyl hnidopich.

Když se nový chlap jedné z hrdinek producíruje nahý před kamerou jejího tabletu právě ve chvíli, kdy odběhla od skypování s matkou a jejím partnerem, poprvé, ale zdaleka ne naposled, se za tvůrce zastydí. A když o sobě jeden z manželů opakovaně tvrdí, že je ko*ot, určitě mu to nebude vyvracet.

Herecky obstáli jen Emília Vášáryová a Jiří Bartoška, což bude asi nějak souviset s tím, že jejich postavy ve filmu prakticky nemají co dělat. Ale to by bylo, aby je tam scenáristka nedostala, když oběma luxusní jachta tak nenuceně sluší!