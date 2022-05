RECENZE: Komedie Co jsme komu všichni udělali? rozesmívá, ale dost recykluje

Verneuilovi jsou zpět. Claude a Marie provdali všechny dcery za cizince, ale nakonec všichni zůstali v jednom francouzském městečku Chinon. Původně to tak chtěli, až nyní Claude zjišťuje, že všude potkává své zetě a pořád musí chodit na nějaké rodinné akce, což ho štve.

S Marií mají navíc oslavit čtyřicet let společného života. Připravuje se velká oslava v jejich rodinném domě, na kterou mají přijet i rodiče zeťů. Claude tuší katastrofu. Do jejich domu míří rozhádaní Číňané, Afričané, Izraelci a Arabové. Zejména otcové Rašída, Davida, Chaa a Charlese jsou dost konfliktní a manželky to budou muset žehlit.