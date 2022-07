RECENZE: Hádkovi. Nekonečné čekání na sestru Evu

Ve dvou manželských párech v podání Sandry Novákové s Jakubem Prachařem a Jitky Čvančarové s Hynkem Čermákem bychom mohli zkraje poznat rozhádané dvojice z filmu Zítra to roztočíme, drahoušku. Jenže to byla opravdu komedie, v níž naschvály, které si dělají Novákovi a Bartáčkovi, mají vtip a spoustu skvěle zahraných nápadů.

Bratři Hádkovi jsou podpantofláci, kteří se svými od začátku do konce stejnoměrně nesnesitelnými manželkami nechají zatáhnout do hádky o dědictví po dědečkovi, který ještě nezemřel. Fuj, to přece není maličkost, z níž postupně vzejde zábavný masakr, to je dost vážná, opravdu hnusná věc.