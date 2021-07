RECENZE: Gump – pes, který naučil lidi žít. Spíše záslužný projekt než skutečný film

Z obojího také film vychází. Roztomilý jack russell teriér v něm provází diváky svým osudem se vším, co člověk od „psího“ filmu očekává. Tedy s nevyžádanými dobrodružstvími psího ztracence, který hledá svého lidského kamaráda, se setkáními s lidmi hodnými i zlými, s oddanou psí láskou k člověku a současně s láskou člověka k psímu příteli, který umí možná víc než jen nahradit rodinu lidskou.

Od prvních slz snad pomůže fakt, že ty dva zachrání Bedřich, ošuntělý muž s dřevěnou kárkou (Boleslav Polívka), a do psa se na první pohled zamiluje. Sestřičku prodá do dobrých rukou a Kluka si odveze do svého domova v otřískaném autě na vrakoviště, kde šťastně žijí se sousedkou, další zachránkyní týraného psíka. Hraje ji Eva Holubová v modrofialovém outfitu.