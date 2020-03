Proti Woodymu Allenovi demonstrovali zaměstnanci nakladatelství

„Respektujeme a chápeme úhel pohledu našich zaměstnanců, kteří se rozhodli vyjádřít své obavy ohledně této knihy. Zapojíme je do široké diskuze na toto téma při nejbližší příležitosti,“ uvedlo nakladatelství Hachette Book Group v prohlášení pro tisk. Demonstrace se mělo zúčastnit asi 75 lidí.

Nakladatelství zveřejnilo záměr vydat Allenovu knihu 7. dubna pod názvem Apropos of Nothing. Vyvolalo tím bouřlivou reakci jeho syna Ronana Farrowa, který u Grand Central Publishing (divize Hachette Book Group) loni vydal knížku Catch and Kill, kde popisoval obtíže, kterým čelil, když se zabýval obviněními slavných postav filmového světa jako Harvey Weinstein nebo Woody Allen.