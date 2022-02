Ondřej Vetchý se vrací s bambitkou

Pro Kamilu Janovičovou, která hraje Karabovu dceru, byla a je spolupráce s Ondřejem Vetchým velká zkušenost. „Ondřej Vetchý je úžasný perfekcionista. Do poslední vteřiny řeší tu postavu a konkrétní situaci, i uprostřed obrazu jsme ještě upravovali narážky, aby byly stoprocentní. Pracuje na sto šedesát procent. Neustále. Vzhlížím k němu a fascinuje mne, jak přijde zase s něčím novým a já si říkám ježišmarjá to mne nenapadlo, to je super... Cítila jsem, že mne to táhne herecky nahoru,“ tvrdí Janovičová.

„Ondra Vetchý je pro mne jeden z důvodů, proč jsem chtěla do Bambitky jít. Je to úžasný herec, úžasný muž a já jsem s ním nikdy ještě pořádně déle netočila. Takže jsem na to byla moc zvědavá a byla jsem tak zvědavá, a tak nadšená, že jsem mu z roztržitosti začala sama tykat, aniž by mi to nabídl, což se mi běžně nestává. Naopak se mi stává, že opakovaně lidem vykám a oni mi musí připomínat, že už si tykáme. Jemu jsem začala tykat, což se nedělá a určitě se to nedělá Ondrovi Vetchému. Ale on byl velkorysý a ten můj trapas přešel,“ uvedla Veronika Khek Kubařová.