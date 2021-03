Němci nám ukradli nápad, zlobí se režisér filmu V síti

Německý pořad Angriff auf unsere Kinder (Útok na naše děti) se mu zdá velmi podobný, o případných právních následcích by ovšem musel rozhodnout soud.

Na kauzu jako první upozornil veřejnoprávní iRozhlas.cz, který uvedl, že tvůrci dokumentu už chystají proti RTL právní kroky. Jiní němečtí producenti je dříve oslovili a chtěli formát vyvézt nejen do Německa.

„Byli jsme osloveni jednou německou distribuční společností, která chce originální film V síti uvést do kin. Je k tomu všechno nachystáno, kvůli pandemii to ale bylo zastaveno. Dokonce byl film i předabován do němčiny, abychom přilákali mladší publikum. Byli jsme osloveni i německou produkcí stát se světovým prodejcem formátu filmu. Chtěli nás zastupovat nejen pro německý trh, ale pro celý svět. Jsou z toho nešťastní. Originální formát tím totiž ztrácí na hodnotě,“ řekl iRozhlasu Klusák.