Marvel představuje novou partu, do kin vtrhli Eternals

V novém dobrodružství Eternals se představí desítka superhrdinů, kteří se do této chvíle na plátnech kin neobjevili. „Eternals jsou tu ovšem už od pradávna,“ říká Angelina Jolie, představitelka bojovnice Theny. „Příběh vypráví o jejich příchodu na naši planetu a o jejich vztahu s lidmi od samého počátku civilizace. Jsou u toho, když se lidstvo vyvíjí, takže se průběžně mění, stejně jako se mění lidé. Je to rasa nesmrtelných mimozemšťanů, kteří sestavili tým na ochranu lidstva.“

„Film Eternals je výpravný a velkolepý příběh, který se odehrává v průběhu mnoha tisíciletí a představuje rozmanitý tým superhrdinů,“ láká producent Kevin Feige a zdůrazňuje: „Ačkoliv navazuje na tradice našeho filmového světa, představuje současně jistou revoluci a figuruje jako předehra pro to, co nás v budoucnosti filmového světa společnosti Marvel čeká.“

„Byl to zajímavý den, protože když jste sami a oblečete si takový kostým, tak stojíte v přívěsu, díváte se na sebe a říkáte si, co vás to jenom napadlo, že na sobě máte kostým superhrdiny,“ směje se Jolie. „Ale když jsme se pak všichni sešli, tak to na nás udělalo poměrně velký dojem. Pak jsme samozřejmě vtipkovali o tom, kdo půjde za koho v jakém kostýmu na Halloween a jak si ty kostýmy navzájem půjčíme.“