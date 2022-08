Kdo je největší? Netflix a Disney se neshodnou

Disney by měl mít celkově 221,1 milionu předplatitelů po celém světě na všech službách (Disney+, Hulu a ESPN+). To je skutečně více než 220,7 milionu, což udával Netflix. Čísla nelze nezávisle ověřit.

Samotné číslo kritici ani nezpochybňují, ale je tu problém, že Disney má několik služeb. Když si domácnost objedná všechny tři v balíčku, Disney+, Hulu a ESPN+, počítá se to jako tři předplatitelé. Kritici tvrdí, že by se to mělo počítat bez takzvané „duplikace“.