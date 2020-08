Kapela Doga zahraje ke striptýzu v Ženské pomstě

„Oslovil mě producent Petr Šiška, se kterým se roky dobře známe. Potřeboval do filmu minimálně tři řízné kytarovky. Zní to možná jednoduše, ale pro nás není snadné vybrat tři skladby, protože jich máme víc než sto padesát. Museli jsme nad tím chvilku sedět a zkoušeli jsme, co nám do dané scény přijde nejlepší. Když nám režisér Dušan Rapoš poslal e-mail se slovy, že jsme odvedli skvělou práci, docela se mi ulevilo, protože vše kolem kapely beru hodně zodpovědně,“ popisuje zpěvák a kytarista Roman Izzi Izaiáš.