Jim Carrey v hlavní roli: 10 tipů na filmy s úžasným komikem

V tomto filmu Carrey ukázal, že mu sedí i vážnější role. S Kate Winsletovou zde převedli herecký koncert. Pod taktovkou režiséra Michela Gondryho vzniklo v roce 2004 drama vyprávějící o nesmělém Joelovi, který se zamiluje do excentrické Clementine a prožijí spolu intenzivní lásku. Jenže temperamentní Clementine si pak na speciální klinice nechá vymazat paměť, aby na Joela zapomněla. On udělá to samé, bohužel tentokrát se zákrok úplně nepovede.

Devadesátá léta patřila Jimovi Carreymu. Roku 1997 natočil komedii Lhář, lhář, ve které jeho postava ulhaného, namyšleného advokáta najednou musí mluvit jen pravdu. A to se pak ostatní diví, co si o nich doopravdy myslí. Snímek natočil Tom Shadyac.

Co by se stalo, kdybyste na všechno říkali Ano? To si vyzkoušel Jim Carrey ve filmu Yes Man a jeho roli to změnilo život. Komedii roku 2008 natočil Peyton Reed.