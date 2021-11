Hlasem lásky startuje Festival francouzského filmu

Letošní, 24. ročník uvede celkem 49 filmů v pražských kinech Lucerna, Světozor, Kino 35 Francouzského institutu a Edison Filmhubu. Současně se festival koná také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě.

Zahájí ho dnes večer předpremiéra hudebního snímku Hlas lásky, inspirovaného životními osudy kanadské zpěvačky Céline Dion. Natočila ho francouzská herečka, scenáristka, režisérka a zpěvačka Valérie Lemercierová, světovou premiéru měl na festivalu v Cannes.

„I když samozřejmě v menší míře než Céline, přesto jsem velkou část života strávila na jevištích, v divadlech, stanech, šatnách. Vím, co jsou dlouhé štace, jídla spolykaná před zrcadlem, potřeba zaplnit prostor, mít každý večer v pořádku hlas. Cítila jsem vřelost publika i samotu, která přichází po představení,“ říká o inspiraci k filmu Lemercierová, která Céline Dion ve svém filmu i hraje. „Rozhodně jsem se ji ani její výrazný přízvuk nepokoušela napodobit. I když jsem se jím během natáčení někdy nechala trochu unést, dodatečně jsem samu sebe předabovala.“

Film Hlas lásky je inspirovaný životem Céline Dion. Foto: Bohemia MP

Lemercierová se se slavnou Céline Dion nikdy nesetkala. „Mohla jsem. Lidé okolo mi to několikrát navrhovali, ale vím, že je velmi zaneprázdněná, takže bych se s ní mohla vidět na pět minut před vystoupením nebo chvilku na módní přehlídce. K čemu by to bylo dobré?“ Hlas lásky dnes vstupuje i do distribuce.

Zlodějka u Diora

Další film, který jde zároveň s přehlídkou i do běžných kin a diváci by ho neměli přehlédnout, je novinka významného francouzského režiséra a laureáta Zlaté palmy za film Dheepan Jacquese Audiarda Paříž, 13. obvod. Černobílá, velmi dynamická a stylová sonda do života několika dnešních třicátníků ve čtvrti Les Olympiades (13. pařížský obvod) dokazuje, že Audiard rozumí současnému světu a v něm i lidem, od nichž ho dělí více než třicet let. Skvělá práce s herci i s hudbou mistra elektroniky Erwana Castexe činí z filmu zážitek, který baví a z hlavy se hned tak nevykouří.

Lahůdkou jiného druhu je film Haute Couture režisérky Sylvie Ohayonové, který se odehrává v prostředí pařížského módního salonu Dior. Nathalie Baye v něm hraje vedoucí ateliéru Esther, která před odchodem do důchodu pracuje na své poslední kolekci. V metru je okradena o kabelku, ale zlodějku, dvacetiletou Jade, pronásledují výčitky svědomí a rozhodne se lup vrátit. Esther chtě nechtě obdivuje dívčinu odvahu, a protože je přesvědčená, že má talent, nabídne jí, aby začala pracovat pro značku Dior jako stážistka. Vycítí příležitost, jak mladé Jade předat povolání, které se od nepaměti vykonává především z lásky.

„Já sama jsem se k prostředí haute couture přiblížila jen zdálky, třeba při zkouškách šatů na předávání Césarů. Ale nikdy předtím jsem nebyla uvnitř ateliéru, kde pracují švadleny a návrháři. I teď pro mě to prostředí zůstává trochu záhadné. Řekli mi třeba, že mi nemůžou ukázat některé modely, protože jsou připravené pro konkrétní osobnosti,“ vzpomíná na natáčení Baye a přiznává, že sama není dobrá švadlena. „Sotva dokážu přišít tři knoflíky vedle sebe! Ale na našem povolání mám ráda právě to, jak se herec dokáže schovat za postavu.“

Film Haute Couture bude mít v kinech premiéru 13. ledna 2022.

Přes hranici a Milenci

Mezi předpremiérami zazáří také francouzsko-český animovaný film Přes hranici režisérky Florence Miailhe. Celovečerní snímek vytvořený netradiční technikou animované malby na skle získal Zvláštní uznání poroty na letošním festivalu animovaného filmu v Annecy a vypráví nevšední příběh o cestě za svobodou a nadějí.

Psychologická kriminálka Milenci byla uvedena loni na festivalu v Benátkách a režisérka Nicole Garcia v ní poutavým způsobem zpracovala téma milostného trojúhelníku.

„Poprvé nejde o můj vlastní námět. Scenárista Jacques Fieschi mi nabídl příběh, který měl do značné míry rozpracovaný. Viděla jsem v něm novou šanci, otevřelo mi to nové obzory. Dal by se totiž označit jako ‚film noir‘, jako thriller. Ten žánr mě už dlouho lákal kvůli specifické atmosféře, způsobu charakterizace postav, možnosti vytvořit si k nim určitý sentimentální vztah.“

Pražská část přehlídky nabídne v soutěžní sekci osm filmů, které nebyly dosud zakoupeny do české kinodistribuce a které budou soutěžit o cenu TV5MONDE. Diváci se tak mohou těšit například na životopisný snímek De Gaulle, Milostné historky Emmanuela Moureta či na nejnovější film Tonyho Gatlifa Tom Medina uvedený letos v Cannes.

Zaostřeno na mistry

Své čtyři rané filmy v Praze uvede významný angažovaný tvůrce a prezident Francouzské filmotéky Costa Gavras. Držitel Oscara a více než dvou desítek dalších mezinárodních ocenění představí svůj režijní celovečerní debut Zločin v expresu. Diváci se mohou těšit také na snímek Doznání, který byl natočen podle knihy Artura Londona a popisuje soudní proces s Rudolfem Slánským, dále na politický kriminální thriller Z v hlavní roli s Yvesem Montandem nebo francouzsko-italské akční drama Muž navíc. Přehlídku završí jeho nejnovější snímek z období řecké ekonomické krize Dospělí v místnosti.

Fokus věnovaný Charlotte Gainsbourgové připomene významné životní jubileum známé francouzské herečky a zpěvačky a představí celkem šest snímků z její tvorby.

V Praze vzdá festival poctu legendárnímu Jeanu-Paulu Belmondovi. Uvede jeden z jeho nejznámějších filmů Muž z Ria, obdivovatelé francouzské nové vlny se mohou vydat na snímek Bláznivý Petříček významného režiséra Jeana-Luca Godarda a posledním snímkem této sekce je Opice v zimě, jediný film, v němž společně účinkují Belmondo a Jean Gabin.

Na programu nebude chybět ani oblíbený Večer krátkých filmů připravený ve spolupráci s UniFrance. Ve zvláštním uvedení festival připomene šedesát let od vzniku kultovního filmu Jules a Jim Françoise Truffauta. A uvedením snímku Edith Piaf festival oslaví společně se Studiem Barrandov, kde se natáčel, 90. výročí barrandovských studií.