Hana Vagnerová o seriálu Lajna: Denisce se zaviklal svět

S Deniskou jste strávila několik let. Neleze vám na nervy?

Ne, vůbec. Je to jedna z mých nejoblíbenějších rolí.

Je úplně nejoblíbenější?

Asi ne, ale jedna z nejoblíbenějších. Je to super napsané, je to srandovní, skvělá spolupráce. Mě Deniska baví, snažila jsme se jí dát srdce, aby nebyla taková mrcha. To si myslím, že se povedlo. Mám ji ráda. Mně připadá taková ryzí.

Je hodná, ale trošičku blbá, ne?

Má prostě jiný žebříček hodnot (smích). Jsou pro ni důležité diamanty, proč ne. Zároveň má toho Hrouzka ráda. Takže ji mám ráda.

Za ty roky se musela měnit. Vyspěla nějak?

Má dvojčátka, to byl zásadní zlom na konci druhé série. To je změna. Už to není tolik o ní a zároveň dříve vše sázela na vzhled, byla to tanečnice u tyče a byla na to hrdá. Teď se bojí, že po dětech už možná není taková „šťáva“. Takže se jí zaviklal svět.

Prozradíte, co se jí teď asi může stát?

My nesmíme prozrazovat.

Vy trochu zkoušíte i psát, co prozradíte o projektu Obrazy lásky?

To jsme psali s polským režisérem Tomaszem Winským, dost intenzivní zkušenost. Pak s námi začala psát i Petra Hůlová. Měli jsme možnost jet na workshop Andrzeje Wajdy, než zemřel, a to bylo fenomenální. Vidět ten svět z druhé strany, ne že člověk přijde k hotovému textu. Vytvářet ty situace, přemýšlet, jak ty postavy fungují. To byla obrovská škola.

Tak uvidíme, jaký bude výsledek. Třeba to uvidíte a napíšete šílenou recenzi jako „zkoušela psát, ale blbý“. Ale to vlastně nevadí. Myslím, že ten film se povedl, zkoušet nové věci je důležité, protože si člověk rozšiřuje obzory. Klade si nové otázky.

Je dobré, že se nebojíte udělat chybu...

Bojím, ale stejně do toho jdu. My jsme taková společnost, že se těch chyb bojíme, to je strašná škoda. Kdo nich nezkusí, nic nepokazí. Abyste se něco naučil, těch chyb musíte nasekat mraky.

Pomáhal vám prý Olmo Omerzu, výborný režisér...

Olmo je fantastický, dělal nám dramaturga. Je chytrý, strašně talentovaný.

Kladl nám otázky ke scénáři, když cítil nějakou díru, a my jsme nevěděli odpověď. Dovedl nás k tomu, že se to přepsalo. Byl skvělý a moc nám pomohl.

Budete ještě jezdit do Ameriky?

Doufám, uvidíme, co svět povolí. Chybí mi to, to dobrodružství, že opustíte teplo gauče.

Takže od toho čekáte hlavně dobrodružství?

Vlastně jo. To, že člověk neustrne, v Čechách je to hrozně pohodlné, jednoduché, všichni jsou tu kamarádi. Hrozně to svádí k tomu, že člověk zpohodlní. Když jsem vyjela ven, koukala jsem, jak ti lidi přemýšlí, kolik toho dělají, cestujou, poznávají. Zatoužila jsem být taky takovým člověkem.

Ale kdo chce velkou kariéru v jiné zemi, musí tam bydlet, ne?