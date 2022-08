Filmové premiéry: Střídavka, Bullet Train, Tygři, Arthur: Prokletí a Planeta Praha

Když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce...

Nájemný zabiják Beruška je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Jenže při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa se Beruška dostane do křížku se smrtícími protivníky. Konec trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním Japonskem.

Martin je jedním z nejslibnějších fotbalových talentů, jaké kdy Švédsko vidělo. V šestnácti se mu splní jeho celoživotní sen, když ho koupí jeden z nejprestižnějších italských klubů. Tento sen však přichází za velmi vysokou cenu, co se týče obětí, oddanosti, tlaku a – především – osamělosti. Martin se začíná ptát, zda je to vlastně život, po kterém toužil.

Alex je už od dětství fanoušek filmu Arthur a Minimojové. Na svoje narozeniny ho jeho nejlepší přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film točil. Nikdo z nich netuší, že jde o zlověstnou a smrtelnou past. Z dětského snu se brzy stává hrůzná noční můra.

Vedle lidí žijí v Praze nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace?