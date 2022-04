Filmové premiéry: Stínohra, René - Vězeň svobody, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství či Město na řece

Záchranář Jan se dostal do extrémní situace: žena, kterou se chystal opustit, se stala obětí vraždy, a Jan má mnoho důvodů cítit kus viny. Ještě horší je však nedokonalost spravedlnosti, která nenachází pro vraždu dost přímých důkazů a pachatel velmi pravděpodobně odejde od soudu s nižším trestem, než by zasloužil. Když se Jan po čase setká s dalším zločinem, není divu, že ve spravedlnost nevěří, a bere ji do vlastních rukou.