Filmové premiéry: Láska hory přenáší, Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství, 107 matek či Nezanechat stopy

Láska hory přenáší

Nevěstě Alex se její velký den hroutí přímo před očima. Po pánské jízdě předešlé noci je totiž nezvěstný ženich a stát před oltářem sama je trochu trapné. Alex nesedí v koutě a rozhodne se ženicha najít. Někde přeci být musí! Svůj pohled na věc nabídne i její neurotická matka, přespříliš aktivní otčím, jenž odhaluje zločin, který se nestal, a také její otec biologický.

Láska hory přenáší, Slovensko/Česko 2022, komedie, 90 min., režie: Jakub Machala, hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, Natalia Germani, Richard Stanke, Noël Czuczor a další.

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství

Svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydáme se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.

Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství, USA 2022, fantasy, 127 min., režie: Sam Raimi, hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsenová, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor a další.

107 matek

Žena, která je odsouzená na sedm let za zločin z vášně, porodí dítě za mřížemi, na místě, kde se s ním bude moci potkávat jen jednou za čas v oddělené části věznice. Pokud nedokáže pro svého potomka sehnat domov do jeho třetích narozenin, bude umístěný do ústavní péče. Lesja si tak musí zvykat na vězeňskou rutinu, mateřství i obtížný boj o budoucnost svého potomka.

107 matek, Slovensko / Česko / Ukrajina 2021, drama, 93 min., režie: Peter Kerekes, hrají: Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna a další.

Poslední představení

Od chvíle, kdy se devítiletý Samay zamiluje do filmu, nevynechá ani jeden den, aby se tajně nevplížil do kina. S partou kamarádů chtějí dokonce sestrojit promítací stroj. Jeho otec, který vlastní malý čajový stánek na místním nádraží, však není ze synových plánů zrovna nadšen a Samay musí strpět několikero bití, které jej má z jeho slabosti pro film vyléčit.

Poslední představení, Indie / Francie / USA 2021, drama, 110 min., režie: Pan Nalin, hrají: Bhavin Rabari, Vikas Bata, Bhavesh Shrimali a další.

Nezanechat stopy

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemyka, středoškoláka, kterého policie ubila k smrti. Film založený na skutečných událostech sleduje příběh Jurka, jediného svědka, který se přes noc stal nepřítelem státu číslo jedna. Represivní režim se snaží využít celý svůj aparát, včetně tajné služby, policie, médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčel.

Nezanechat stopy, Polsko 2021, drama, 165 min., režie: Jan P. Matuszyński, hrají: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska a další.

Zázrak

Mladá jeptiška Kristýna odjíždí z kláštera do města vyřídit naléhavou věc. Její tajemná pouť ji vede přes celé město, ale podle všeho není schopna řešit svůj problém a najít muže, kterého hledá, ani vhodnou pomoc. Večer se vrací zpět do kláštera a cestou potká svůj nečekaný osud. Druhá část filmu je o policejním detektivovi, který se snaží pochopit, co se jí přihodilo.

Zázrak, Rumunsko / Česko / Lotyšsko 2021, drama,118 min., režie: Bogdan George Apetri, hrají: Ioana Bugarinová, Emanuel Pârvu, Ovidiu Crisan, Valeriu Andriuta a další.