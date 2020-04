Film se Samuelem L. Jacksonem uvede vasekino.cz

„Mrzí mě, že film nemůže být uveden v kinech, ale na druhou stranu projekt Vaše kino je natolik zajímavý, že jsme se rozhodli Nejvyšší poctu odpremiérovat takto. Je to něco úplně nového a v této době jediná možnost. Je jasné, že film nedostane šanci vydělat to, co v kinech, a proto další projekty čekají na jejich spuštění. My jsme se nakonec rozhodli podpořit kina právě v této chvíli a spolu s nimi i neziskový sektor, takže celý zisk filmu ze streamingu, což bude přibližně polovina vstupného, půjde na dobrou věc,“ vysvětlil producent.