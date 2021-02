Film o Kunderovi je téměř hotov, premiéra snad v dubnu

„Práci na adaptaci Nesnesitelné lehkosti bytí považuje za jednu z nejsložitějších, nejspíš vůbec nejtěžší z celé jeho tvorby. Nemohl se opřít o děj a musel do situací převést myšlenky,“ vypráví v dokumentu Jean-Claude Carrière, který nedávno zemřel, o Milanu Kunderovi.

„Jean-Claude byl francouzský elegán a gentleman, který plynně přecházel z francouzštiny do angličtiny nebo španělštiny – ostatně dokázal psát ve všech těchto jazycích. Ve společnosti byl spíš tím, který naslouchal a občas něco dodal, než ten, který by měl touhu něco vyprávět. Asi proto, že vyprávěl svými scénáři a filmy,“ tvrdí Šmídmajer.

Milan Kundera věnuje svůj archiv do Česka, převážet se bude na podzim

Milan Kundera věnuje svůj archiv do Česka, převážet se bude na podzim Kultura

„Nejraději měl pařížské Pigalle, kde bydlel ve vnitrobloku navenek obyčejného činžovního domu. Tam, uvnitř klidné oázy zaplněné stromy, měl velký dům. Návštěvy bral do obýváku nalevo od vstupních dveří, do prostorné místnosti vyzdobené moderním uměním. A pak do restaurace Chez Ami Louis, kam často chodíval na starofrancouzskou kuchyni. Chodíval tam i s Milošem Formanem a na stěnách tam dodnes visí černobílé fotografie majitele, které fotil Forman,“ dodal producent a režisér.