Festival v Benátkách uvede české Ucho

Snímek uvedou v sekci Venice Classics a poté Ucho poputuje do kin po celé České republice. O restaurování se postaral Národní filmový archiv.

„Výběr Ucha do sekce Venice Classics považuji za velký úspěch. Každé zařazení filmu do programu takto prestižního festivalu bez ohledu na to, zda jde o film nový či starší, pomáhá k upevnění dobrého jména naší kinematografie ve světě,“ uvedl generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.