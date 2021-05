Erotický příběh, falešný kněz a Chlast. Dny evropského filmu

K diváckým hitům letošního programu by mohl patřit erotický film Prostě vášeň režiséra Daniella Arbida. Laetitia Doschová a Sergej Polunin se setkali v „provokativním erotickém dramatu“.

Vynikající ohlasy provázejí film Jana Komasy Corpus Christi o falešném knězi. Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost.