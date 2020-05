Do kin se chystá dokument Můj otec Antonín Kratochvíl

Pátrání po jeho minulosti je zároveň pomyslnou cestou časem po dramatických historických momentech 20. století až do současnosti. Kratochvíl strávil první roky dětství v pracovním táboře ve Vinoři (dnes Praha), kam byl jeho otec s rodinou v padesátých letech vystěhován. V osmnácti emigroval z Československa, kde zanechal svého ještě nenarozeného syna Michaela. A právě tento klíčový moment v Michaelově životě je základním prvkem snímku.

Michael se totiž až do puberty domníval, že jeho otec je mrtvý, aby pak zjistil, že je nejen živý, ale živel a mezinárodní celebrita. V rámci dokumentu natáčení pak společně nafotili také snímky určené pro stejnojmennou výstavu v Leica Gallery Prague, která potrvá do 6. září 2020. Film uvede do kin společnost Aerofilms a bude dostupný také online na iTunes, O2, Aerovodu, DAFilms.cz a dalších platformách.